Rolls-Royce : A testé un carburant d'aviatio0n 100% durable

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir réalisé un test démontrant que ses moteurs actuels destinés aux grands avions civils et d'affaires peuvent fonctionner avec du carburant 100% durable, ouvrant la voie à une certification de ce carburant.



Jusqu'à présent, le SAF n'est certifié que pour les mélanges jusqu'à 50% avec du carburéacteur conventionnel.



Le SAF utilisé lors de ces tests a été produit par le spécialiste californien des carburants à faible émission de carbone, World Energy, puis fourni par Shell Aviation.



Ce carburant non mélangé aurait donc le potentiel de réduire les émissions nettes de CO2 du cycle de vie de plus de 75% par rapport au carburant classique, avec la possibilité de nouvelles réductions à l'avenir, indique le motoriste britannique.



