Rolls-Royce : A livré 200 mtu à AVK en l'espace de trois ans

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir livré 200 générateurs de secours mtu à AVK, le principal fournisseur britannique de solutions d'alimentation critiques, en seulement trois ans.



AVK a déjà installé et mis en service la majorité de ces générateurs à travers l'Europe. Au total, la société a fourni plus de 3,5 GW d'électricité aux centres de données, aux secteurs de la finance, des télécommunications et de la santé au Royaume-Uni et en Irlande.



AVK est désormais le plus grand fournisseur de solutions d'alimentation de secours pour les centres de données et le secteur financier au Royaume-Uni.



Depuis la signature de l'accord exclusif avec l'unité commerciale Rolls-Royce Power Systems, AVK n'utilise plus que des groupes électrogènes de secours de marque mtu.



