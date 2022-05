Rolls-Royce : 2 moteurs MTU compatibles au carburant durable

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir franchi une étape importante vers la réalisation de ses objectifs 'zéro net': ses groupes électrogènes diesel des séries 4000 et 1600 ont été approuvés pour fonctionner avec une gamme de carburants diesel synthétiques certifiés EN15940.



Ces deux types de moteurs peuvent ainsi utiliser une gamme de carburants durables, notamment les carburants Biomass to Liquid (BtL), Hydrotreatment Vegetable Oil (HVO) et Power to Liquid (PtL) tels que le e-diesel.



'Les résultats des essais chez les clients montrent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, d'oxyde d'azote et de particules en utilisant le HVO au lieu du diesel fossile dans leurs groupes électrogènes', a expliqué Tobias Ostermaier, président de l'unité commerciale Stationary Power Solutions chez Rolls-Royce Power Systèmes.





