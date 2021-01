Rolls-Royce : 1M$ pour se lancer dans la chasse aux débris

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir reçu un financement d'un million de dollars de la part du gouvernement des Etats-Unis afin de développer sa technologie de détection des débris d'objets étrangers (FOD) pouvant impacter le fonctionnement des moteurs.



Ce contrat de recherche d'un an de l'US Navy va permettre à Rolls-Royce de développer et valider son système FanSenseTM qui, en analysant la vitesse de rotation de l'arbre d'un moteur, peut identifier les perturbations générées par un petit objet, comme des pierres ou des vis, frappant une pale de ventilateur du moteur.



Le développement de cette solution devrait permettre aux clients des secteurs civil et de la défense de détecter des débris beaucoup plus petits entrant dans le moteur et de se faire une idée plus précise des dommages et de l'usure qu'ils causent au fil du temps.



Il s'agira aussi d'identifier les aérodromes qui doivent améliorer leurs pratiques de prévention FOD, précise Rolls-Royce.



