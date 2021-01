Rolls Royce : 1ere livraison du nouveau 8 cylindres à gaz

(CercleFinance.com) - Rolls Royce annonce qu'un producteur belge de tomate sera le premier client de son nouveau groupe électrogène 8 cylindres à gaz de la série Bergen B36:45.



Ce groupe électrogène à vitesse moyenne devrait être livré au printemps 2021 et remplacera le modèle à 12 cylindres précédemment installé dans l'exploitation. Le nouveau moteur offre 'une augmentation de 20% de la puissance par cylindre', tout un présentant 'une consommation de carburant et des émissions exceptionnellement faibles', assure Rolls Royce.



Utilisé dans les serres agricoles, le groupe électrogène produira 4700 kW d'électricité et 5 520 kW de chaleur. Le client prévoit d'utiliser l'électricité produite pour alimenter l'éclairage et vendre le surplus d'énergie au réseau belge tandis que la chaleur extraite des gaz d'échappement et des systèmes de refroidissement du moteur sera utilisée pour chauffer la serre.



De plus, le CO2 épuré des gaz d'échappement du moteur sera injecté dans la serre pour augmenter le niveau de CO2 et stimuler la croissance des plantes, assure Rolls Royce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.