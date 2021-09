Rolls-Royce : 1er vol du Spirit of Innovation tout électrique

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé hier soir le premier vol du 'Spirit of Innovation', son avion tout électrique propulsé par un moteur de 400 kW doté 'du bloc-batterie le plus puissant jamais assemblé pour un avion'.



Saluant cette 'grande réussite', le directeur général de Rolls-Royce, Warren East, a indiqué que son entreprise se concentrait sur 'les percées technologiques dont la société a besoin pour décarboner les transports aériens, terrestres et maritimes, et saisir l'opportunité économique de la transition vers le zéro net'.



A terme, la technologie utilisée par le 'Spirit of Innovation' pourrait être appliquée au futur marché des taxis aériens, souligne le motoriste britannique.



Rolls-Royce rappelle d'ailleurs travailler actuellement avec Widerøe, la plus grande compagnie aérienne régionale de Scandinavie, pour livrer un avion de passagers tout électrique pour un service commercial dès 2026.



