Roche : Xofluza approuvé chez l'enfant en Europe

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé son Xofluza (baloxavir marboxil) chez les enfants âgés d'un an et plus pour le traitement de la grippe non compliquée et pour prophylaxie post-exposition de la grippe.



Cette décision, fondée sur les résultats des études de phase III miniSTONE-2 et BLOCKSTONE, fait ainsi du Xofluza le premier médicament antigrippal oral à dose unique approuvé en Europe pour les enfants.



'Xofluza est le premier antiviral contre la grippe avec un nouveau mécanisme d'action en près de 20 ans, arrêtant la réplication virale plus rapidement que l'oseltamivir', souligne en outre le groupe de santé helvétique.



