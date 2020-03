Roche : Vers un essai de phase III dans le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche annonce travailler avec la FDA des Etats-Unis pour initier un essai clinique de phase III évaluant l'efficacité et la sécurité de son Actemra/RoActemra avec standard de soin, chez les adultes hospitalisés atteints de pneumonie au Covid-19 sévère.



Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que le recrutement pour cet essai devrait commencer dès que possible au début du mois d'avril, avec un objectif d'environ 330 patients dans le monde, Etats-Unis compris.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer