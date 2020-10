Roche : Va lancer un test pour le Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui son intention de lancer un test d'antigène SARS-CoV-2 à haut volume pour aider au diagnostic du syndrome respiratoire aigu sévère Coronavirus 2 Infection par le SRAS-CoV-2.



Il est prévu que le test soit disponible fin 2020 pour les marchés acceptant le marquage CE. Roche a également l'intention de déposer une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Le test Elecsys SARS-CoV-2 Antigen est un test immunologique de laboratoire très précis pour la détection qualitative in vitro de l'antigène nucléocapside du SRAS - CoV - 2.



