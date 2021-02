Roche : Un traitement de la DMLA démontre sa non-infériorité

(CercleFinance.com) - Quatre études cliniques de phase III ont démontré le bien-fondé du faricimab, le traitement expérimental de Roche contre la dégénérescence maculaire néovasculaire humide liée à l'âge, une cause de cécité importante chez les personnes de plus de 60 ans.



Les études - qui visaient à étudier l'efficacité et l'innocuité du faricimab par rapport à l'aflibercept, le traitement de référence de la maladie - ont abouti à un résultat de non-infériorité, souligne Roche dans un communiqué.



Si les thérapies actuelles contre la DMLA néovasculaire s'avèrent efficaces, il s'agit de traitements lourds nécessitant des fréquentes visites en clinique pour la réalisation d'injections.



Le faricimab de Roche - un anticorps spécifiquement conçu pour l'oeil - présente l'avantage de pouvoir être administré tous les quatre mois, contre une injection tous les deux mois pour l'aflibercept de Bayer.



