Roche : Un test qualifié de 'révolutionnaire' par la FDA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que son test de diagnostic (CDx) Elecsys GDF-15 avait reçu une 'Breakthrough Device Designation' (désignation de dispositif révolutionnaire) par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre du traitement du cancer.



Ce test est destiné à la mesure du facteur de différenciation de croissance-15 (GDF-15) chez les patients cachectiques de 18 ans et plus atteints de tumeurs solides soignés via le traitement expérimental développé par Pfizer (PF-06946860), indique Roche.



'Nous sommes heureux de nous associer à Pfizer pour répondre à ce besoin médical non satisfait en oncologie grâce à de solides tests de diagnostics', a déclaré Thomas Schinecker, directeur général de Roche Diagnostics.



'La capacité de détecter un GDF-15 élevé chez les patients qui subissent une perte de poids permet de fournir une réponse médicale plus précise et d'identifier les patients susceptibles de répondre à un traitement thérapeutique GDF-15', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.