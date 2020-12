Roche : Tests concluants pour le traitement de l'hémophilie A

(CercleFinance.com) - Les nouvelles données d'une étude de phase III présentées par Roche ce jour, démontrent le bénéfice à long-terme de Hemlibra comme traitement des personnes atteintes d'hémophilie A.



Hemlibra pourrait ainsi 'redéfinir la norme de soins pour les personnes atteintes d'hémophilie A', espère Levi Garraway, responsable du développement mondial des produits chez Roche.



Par ailleurs, la proportion de participants n'ayant subi aucun saignement traité a augmenté au cours de la période d'étude.



De plus, après près de trois ans de suivi, Hemlibra a maintenu de faibles taux de saignements traités et a été bien toléré chez les personnes atteintes d'hémophilie A de tous âges, avec et sans inhibiteurs du facteur VIII, annonce Roche.



Depuis son approbation initiale il y a plus de trois ans, 8200 personnes ont reçu Hemlibra dans le plus prescrit pour l'hémophilie A.



