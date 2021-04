Roche : Succès d'un essai dans la prévention de la Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche confirme les résultats positifs de l'essai de phase III REGN-COV 2069 évaluant la capacité du cocktail casirivimab-imdevimab à réduire le risque et le fardeau de l'infection à la Covid-19 parmi les contacts familiaux d'individus infectés par le SRAS-CoV-2.



L'essai a atteint ses principaux critères d'évaluation secondaires, montrant que l'administration sous-cutanée réduisait le risque d'infections symptomatiques de 81% chez ceux qui n'étaient pas infectés au moment de leur entrée dans l'essai.



De plus, les personnes traitées par casirivimab et imdevimab qui présentaient encore une infection symptomatique ont résolu leurs symptômes en moyenne en une semaine, contre trois semaines avec le placebo. Aucun signal de sécurité nouveau ou sérieux n'a été observé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.