Roche : Statut d'examen prioritaire pour le Lunsumio

(CercleFinance.com) - Roche a fait savoir ce matin que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait reçu sa demande de licence de produits biologiques (BLA) et accordé le statut d'examen prioritaire pour Lunsumio (mosunetuzumab), un potentiel traitement des destiné aux adultes atteints de lymphome folliculaire (LF) récidivant ou réfractaire (R/R) ayant reçu au moins deux traitements systémiques antérieurs.



Le LF est la forme indolente (à croissance lente) la plus courante du lymphome non hodgkinien (LNH), un type de cancer du sang, qui réapparaît souvent après le traitement initial.



'Les résultats des essais cliniques ont démontré des réponses durables avec Lunsumio dans le lymphome folliculaire avancé, ce qui représente une étape vers un changement de paradigme de traitement ', a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer et Head of Global Product Development de Roche. '



La FDA devrait prendre une décision sur l'approbation de cette nouvelle immunothérapie anticancéreuse d'ici le 29 décembre 2022.







