Roche : Solutions de test pour les variants du Covid

(CercleFinance.com) - Roche et TIB Molbiol, une filiale de la division Roche Diagnostics, ont annoncé aujourd'hui la disponibilité de solutions de test capables d'identifier le variant B.1.1.529 du SARS-CoV-2 et différencier les sous-variantes Omicron BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.2, BA.3 et Delta.



Les tests de recherche disponibles - VirSNiP SARS-CoV-2 Spike S371L S373P et VirSNiP SARS-CoV-2 Spike S371L S373P 452R - s'ajoutent aux kits de test précédemment développés par Roche et TIB Molbiol pour la détection des récents BA.1 et BA.2, ainsi que d'autres mutations, présentes dans le nouveau variant B.1.1.529 Omicron SARS-CoV-2.



' Roche est heureuse d'offrir des options de test répondant à la crise sanitaire actuelle du COVID-19, en particulier en réponse à la récente recommandation de l'OMS selon laquelle la sous-variante Omicron BA.2 doit continuer à être surveillée par les autorités de santé publique ', a déclaré Thomas Schinecker, DG de Roche Diagnostics.



