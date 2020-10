Roche : Signature d'un accord avec Veeva

(CercleFinance.com) - Roche, fabricant suisse de médicaments, et Veeva, éditeur californien de solutions cloud, ont signé lundi un accord prévoyant que le premier pourra utiliser les services du second afin de rationaliser ses processus clinique, réglementaire et qualité.



Cette coopération devrait permettre à Roche d'améliorer ses applications, aussi bien en matière d'efficacité que de qualité de données.



' Accélérer le développement de médicaments est une priorité stratégique pour les fabricants comme Roche ', a indiqué Veeva.



Basée à proximité de San Francisco, Veeva travaille déjà avec des sociétés telles qu'Alcon, GSK, Gilead ou Illumina.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.