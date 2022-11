Roche : Second accord de licence avec Jnana Therapeutics

(CercleFinance.com) - La société biotechnologique américaine Jnana Therapeutics a annoncé mardi la signature d'un second accord de licence et de collaboration avec le géant pharmaceutique suisse Roche.



Dans un communiqué, l'entreprise basée à Boston précise que ce nouveau partenariat portera sur la découverte de médicaments à petite molécule destinés au traitement des cancers, des maladies auto-immunes et des troubles neurologiques.



Leur collaboration concernera plusieurs composés cibles visant des pathologies où les besoins de traitement sont importants, explique la biotech dans un communiqué.



Aux termes de l'accord, Jnana va obtenir un paiement immédiat de 50 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter de futurs versement pouvant totaliser deux milliards de dollars, sans compter les éventuelles royalties en cas de mises sur le marché des produits issus de leur coopération.



Dans la soirée d'hier, Roche avait annoncé avoir obtenu de la FDA l'homologation du test Ventana FOLR1 à titre de diagnostic compagnon pour l'identification des patientes atteintes d'un cancer des ovaires éligibles à Elahere, un nouvel anticorps armé développé par l'américain ImmunoGen.



