Roche : S'associe à Atea pour un traitement du COVID

(CercleFinance.com) - Roche va s'associer à la société biopharmaceutique américaine Atea pour développer un traitement oral potentiel pour les patients atteints de COVID-19.



Les deux sociétés ont déclaré qu'elles joignaient leurs forces pour développer, fabriquer et distribuer l'antiviral expérimental AT-527 d'Atea, qui bloque l'enzyme ARN polymérase nécessaire à la réplication virale.



Le médicament est actuellement étudié dans un essai clinique de phase 2 pour les patients hospitalisés souffrant de COVID-19 modéré, et un essai de phase 3 devrait commencer au début de 2021 chez les patients externes.



