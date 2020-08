Roche : Rozlytrek approuvé dans deux indications en Europe

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que la Commission européenne l'avait autorisé à mettre sur le marché sa thérapie Rozlytrek dans le traitement des tumeurs solides présentant une fusion du gène NTRK.



Ce feu vert concerne des pathologies aussi variées que le sarcome, le cancer du pancréas ou le cancer des ovaires, explique le laboratoire dans un communiqué.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que la Commission a également approuvé la commercialisation de Rozlytrek dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé ROS1-positif.



Ces décisions favorables vont permettre de proposer des options thérapeutiques personnalisées aux patients atteints de ces cancers relativement rares et difficiles à traiter, précise Roche.



