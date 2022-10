Roche : Résultats positifs sur un anticorps ophtalmologique

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé jeudi que son anticorps ophtalmologique Vabysmo avait donné des résultats positifs lors de deux essais sur des patients souffrant d'occlusion veineuse rétinienne.



Le groupe suisse précise que ces deux études de phase III ont atteint leurs critère d'évaluation principaux, à savoir une non-infériorité en termes d'acuité visuelle face à aflibercept, le traitement existant de la maladie.



Roche indique que Vabysmo a été injecté aux participants des deux essais toutes les quatre semaines pendant une période de six mois. L'aflibercept est lui aussi administré une fois par mois.



'Ces données encourageantes montrent que Vabysmo pourrait potentiellement offrir une nouvelle option thérapeutique aux personnes souffrant d'occlusion veineuse rétinienne, une grave affection vasculaire rétinienne pouvant entraîner une déficience visuelle irréversible ou une perte de vision', s'est félicité Levi Garraway, le directeur médical et responsable du développement mondial des produits de Roche.



D'après le laboratoire, l'occlusion veineuse rétinienne toucherait quelque 28 millions de personnes dans le monde.



Vabysmo cible et inhibe les voies pathologiques liées à plusieurs maladies rétiniennes qui menacent la vision en déstabilisant les vaisseaux sanguins et en provoquant la formation de nouveaux vaisseaux qui laissent échapper du liquide et augmentent l'inflammation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.