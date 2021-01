Roche : Résultats positifs en phase III pour le faricimab

(CercleFinance.com) - Roche annonce les premiers résultats positifs de deux études mondiales de phase III, TENAYA et LUCERNE, évaluant son anticorps expérimental faricimab, chez des personnes atteintes de dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge 'humide' (nAMD).



Le faricimab administré à des intervalles allant jusqu'à toutes les 16 semaines, a démontré des gains d'acuité visuelle non inférieurs par rapport à l'aflibercept administré toutes les huit semaines, atteignant ainsi son critère d'évaluation principal.



Roche ajoute que près de la moitié des personnes ont été traitées par faricimab toutes les 16 semaines au cours de la première année, et que le produit a été généralement bien toléré, sans aucun signal de sécurité nouveau ou inattendu identifié.



