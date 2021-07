Roche : Résultats encourageants pour l'Evrysdi

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que le New England Journal of Medicine a publié les données d'une étude mondiale pivot évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'Evrysdi (risdiplam) chez les bébés de 1 à 7 mois souffrant d'une amyotrophie spinale (SMA) symptomatique de type 1.



L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, 29% des nourrissons parvenant à rester assis sans soutien pendant au moins cinq secondes au 12e mois, un jalon jamais observé dans l'évolution naturelle de la maladie.



Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits, ajoute que les résultats ont été confirmés par les données sur 24 mois montrant que l'Evrysdi avait continué à améliorer la fonction motrice, doublant le nombre de bébés capables de s'asseoir sans soutien à partir du 12e mois.



' Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et la communauté SMA pour apporter l'Evrysdi au plus grand nombre ', assure-t-il.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.