Roche : Résultat d'une étude pour le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Le Tecentriq de Roche en association avec la chimiothérapie (y compris Abraxane) répond au critère principal d'amélioration de la réponse pathologique complète, quel que soit le statut PD-L1, en tant que traitement initial pour les personnes atteintes d'un cancer du sein triple négatif précoce.



Cette annonce est faite suite à l'étude de phase III IMpassion031 évaluant Tecentriq.



Les données IMpassion031 seront discutées avec les autorités sanitaires du monde entier, y compris la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments.

Tecentriq est la seule immunothérapie anticancéreuse approuvée pour le traitement du cancer du sein métastatique triple négatif, une forme de cancer du sein très agressive et difficile à traiter.



'Le cancer du sein triple négatif reste une maladie agressive avec des taux de récidive élevés', a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.



' L'ajout de Tecentriq à la chimiothérapie peut désormais aider les femmes atteintes de TNBC à plusieurs stades différents de la maladie. '



