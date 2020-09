Roche : Résultat d'un étude pour les patients du Covid-19

(CercleFinance.com) - Roche indique que l'étude de phase III EMPACTA a montré qu'Actemra/RoActemra réduisait la probabilité de devoir recourir à la ventilation mécanique chez les patients hospitalisés souffrant d'une pneumonie associée à COVID-19.



EMPACTA est le premier essai mondial de phase III à démontrer l'efficacité d'Actemra/RoActemra dans les pneumonies associées à COVID-19.



Les patients ont 44 % moins de chances de passer à la ventilation mécanique ou de mourir que les patients ayant reçu un placebo.



'Nous prévoyons de partager ces données importantes avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine et d'autres autorités sanitaires du monde entier' a déclaré Levi Garraway, M.D., Ph.D., directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.



