Roche : Renouvelle son partenariat avec BaseLaunch

(CercleFinance.com) - Roche a renouvelé son partenariat avec BaseLaunch, un incubateur et accélérateur basé à Bâle qui aide les scientifiques et les entrepreneurs à lancer des entreprises de biotechnologie.



Au cours de sa première phase, de 2017 à 2019, BaseLaunch a été soutenu par de grands fabricants de médicaments tels que Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Pfizer.



Leurs investissements ont aidé à soutenir neuf projets thérapeutiques, levant au total plus de 100 millions de dollars de capitaux propres auprès de fonds de capital-risque américains et européens.



BaseLaunch - qui a récemment ajouté quatre autres entreprises à son portefeuille - se prépare maintenant à sa 'deuxième phase', ce qui entraînera une augmentation du financement par entreprise à 500 000 dollars, contre 250 000 dollars auparavant.



