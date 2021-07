Roche : Progresse de 4%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - Roche gagne plus de 4% à Paris, porté par une analyse de Oddo qui a relevé son objectif de cours de 290 à 330 CHF tout en maintenant sa note de 'sous-performance' sur le titre.



Le bureau d'analyses indique que la publication 'solide' du premier semestre témoigne notamment d'une bonne dynamique des ventes des derniers lancements (+30% au 1er semestre) et d'une activité diagnostic tirée par les tests Covid (+2,5 MdsCHF de ventes supplémentaires).



Cependant, le manque de visibilité sur l'évolution des cas ainsi que l'impact biosimiliaires conduisent Roche à maintenir sa guidance annuelle 2021.



'Le marché reste essentiellement focalisé sur le pipeline de la société et tout particulièrement sur les résultats attendus de gantenerumab dans Alzheimer, mi-2022', précise Oddo.







