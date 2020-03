Roche : Procédure accélérée pour l'Esbriet

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments suisse Roche annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis va lui permettre de bénéficier d'une procédure accélérée pour l'Esbriet, destiné aux adultes atteints d'une maladie pulmonaire interstitielle inclassable.



Cette catégorie décrit un groupe diversifié de plus de 200 types de maladies pulmonaires rares qui partagent des caractéristiques similaires, y compris la toux et l'essoufflement.



Cette procédure permet d'accélérer l'examen de médicaments destinés à traiter des affections graves et mettant la vie en danger des patients.



