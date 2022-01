Roche : Présente une plateforme cloud pour les patients

(CercleFinance.com) - Roche a présenté cobas infinity edge, une plateforme cloud sécurisée et cryptée pour l'intégration et la gestion des données pour une utilisation en milieu clinique au niveau mondial. Cette plateforme permet d'améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle dans les soins de santé.



La nouvelle plate-forme cloud de Roche connecte les résultats des tests des patients, les dossiers médicaux et les applications tierces, permettant aux professionnels de surveiller la santé des patients, d'ajuster les protocoles de traitement et de prendre des décisions rapides en matière de soins aux patients, à tout moment.



Le nouvel écosystème numérique réduit les coûts et les charges administratives en connectant les informations de manière sécurisée et conforme entre les appareils.



' Nous pouvons accélérer l'adoption du numérique dans les soins de santé et offrir un accès aux informations sur la santé à tout moment et en tout lieu, pour améliorer les soins aux patients ' déclare Thomas Schinecker , DG de Roche Diagnostics.



