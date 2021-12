Roche : Présente les résultats du traitement avec Polivy

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui les résultats de l'étude de phase III POLARIX montrant que le traitement par l'association avec Polivy a réduit de 27% le risque d'aggravation de la maladie ou de décès chez les personnes atteintes d'une forme agressive de lymphome non traitée auparavant.



Le traitement par Polivy est réalisé en association avec MabThera / Rituxan (rituximab) plus cyclophosphamide, la doxorubicine et la prednisone (R-CHP).



Les résultats ont été présentés aujourd'hui lors d'un point de presse à l'exposition annuelles de l'American Society of Hematology (ASH).



' Ce régime basé sur Polivy peut éventuellement changer l'évolution de la maladie pour de nombreuses personnes atteintes de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL), nous travaillons donc avec les autorités sanitaires du monde entier pour rendre cette nouvelle option de traitement importante et potentielle disponible dès que possible.' a déclaré Levi Garraway, directeur médical et responsable du développement mondial des produits.



