Roche : Présente de nouvelles données pour la SMA

(CercleFinance.com) - Roche annonce des données de risdiplam sur 2 ans de SUNFISH et de nouvelles données de JEWELFISH chez les nourrissons, les enfants et les adultes atteints d'atrophie musculaire spinale (SMA).



Ces données ont été présentées lors de la conférence annuelle virtuelle Cure SMA, 8-12 juin 2020.



SUNFISH Part 1 a montré que le risdiplam améliorait considérablement la fonction motrice après 24 mois de traitement chez les personnes âgées de 2 à 25 ans atteintes de SMA de type 2 ou 3

Les données préliminaires sur 12 mois de l'étude JEWELFISH chez les patients précédemment traités ont montré une augmentation rapide et soutenue des niveaux de protéines SMN.



' Nous sommes également encouragés de constater une augmentation des niveaux de protéines SMN dans les études Sunfish Part 1 et Jewelfish. Ces données renforcent le potentiel du risdiplam pour faire une réelle différence dans la vie des nombreuses personnes vivant avec la SMA. ' a déclaré Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

