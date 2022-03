Roche : Premier don de médicaments à l'Ukraine

(CercleFinance.com) - Condamnant l'invasion du pays par l'armée russe, Roche annonce un premier don de médicaments essentiels à l'Ukraine, don portant sur 150.000 paquets de Rocephin, un antibiotique répertorié sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS.



Ces dons seront livrés dès que possible pour répondre aux besoins urgents du pays. Le groupe de santé suisse travaille avec des partenaires externes pour faciliter le transport dans le pays malgré le manque actuel de couloirs humanitaires vers l'Ukraine.



'Roche reste en contact avec de multiples partenaires mondiaux et locaux ainsi qu'avec des organisations caritatives pour comprendre comment elle peut continuer à soutenir au mieux le peuple ukrainien avec des fournitures médicales supplémentaires', ajoute-t-il.



