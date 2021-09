Roche : Plusieurs présentations prévues à l'ESMO

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi qu'il présenterait les résultats de plusieurs études à l'occasion du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tiendra la semaine prochaine.



Le groupe biopharmaceutique suisse a prévu de dévoiler les premières données d'un essai de phase II évaluant le giredestrant dans le traitement du cancer du sein ER positif et HER2 négatif.



Le laboratoire compte également présenter de nouvelles données de phase III mettant en lumière le rôle de Tecentriq dans le cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce.



Des données génomiques issues d'une étude de phase II sur le cancer primitif inconnu, un type de cancer rare avec un besoin non satisfait élevé, pourraient quant à elles soutenir la perspective de traitement personnalisés du cancer, fait valoir Roche.



