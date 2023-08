Roche : Partenariat reconduit avec le japonais Sysmex

(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Roche a annoncé jeudi avoir reconduit son partenariat avec le japonais Sysmex dans le domaine des matériels d'hématologie.



Roche, dont les relations commerciales et la collaboration R&D remontent à 1998, précise que le nouvel accord prévoit non seulement une prolongation de leur coopération, mais aussi une base de travail étendue.



Aux termes de l'accord, Roche continuera de distribuer auprès de ses clients les matériels d'hématologie de la gamme Sysmex, qui incluent des analyses permettant le diagnostic des maladies du sang.



D'après Roche, ce sont quelque 80 millions d'Européens qui souffrent actuellement de troubles hématologiques, représentant un impact économique de 23 milliards d'euros par an, principalement en dépenses de santé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.