Roche : Partenariat avec Cend dans le cancer du pancréas

(CercleFinance.com) - Caladrius et Cend ont annoncé mercredi que Cend avait conclu un accord de collaboration avec Roche en vue de développer un nouveau traitement du cancer du pancréas.



Aux termes du partenariat, les deux sociétés vont lancer une étude clinique de phase 1b/2 visant à évaluer l'efficacité de l'association entre Cend-1, le principal médicament-candidat de Cend, et de Tecentriq, l'immunothérapie de Roche, chez les les patients atteints d'un adénocarcinome ductal pancréatique à un stade métastatique.



L'accord prévoit que Roche prendre en charge la gestion opérationnelle de l'essai, tandis que Cend et Roche partageront à égalité les coûts associés à la fourniture de doses thérapeutiques de Cend-1.



Caladrius et Cend ont récemment annoncé qu'ils allaient fusionner afin de former Lisata Therapeutics, une opération qui devrait se conclure d'ici à la fin du mois de septembre.



