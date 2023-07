Roche : Partenariat avec Alnylam dans l'hypertension

(CercleFinance.com) - Roche annonce un nouveau partenariat avec Alnylam pour développer et commercialiser le zilebesiran, un médicament expérimental actuellement en phase 2 pour le traitement de l'hypertension, maladie qui touche plus de 1,2 milliard d'adultes dans le monde.



Sur la base de données positives de phase 1, le zilebesiran pourrait constituer le meilleur traitement pour cette maladie, et a également démontré un profil d'innocuité acceptable soutenant la poursuite du développement clinique.



Dans le cadre de cet accord, les deux groupes commercialiseront conjointement le zilebesiran aux États-Unis et partageront les coûts et les bénéfices à parts égales. En dehors des États-Unis, Roche obtient des droits exclusifs de commercialisation.



Alnylam recevra un paiement initial de 310 millions de dollars et sera éligible à des jalons de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi qu'à une part égale des profits et pertes aux États-Unis et à des redevances hors États-Unis.



