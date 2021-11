Roche : Parmi les sociétés les plus durables du DJSI

(CercleFinance.com) - Roche indique avoir de nouveau été reconnue comme l'une des sociétés les plus durables dans l'indice Pharmaceuticals des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Celle-ci repose sur une analyse approfondie des performances économiques, sociales et environnementales.



' Nous sommes fiers d'être à nouveau reconnus pour notre engagement cohérent et durable en faveur du développement durable ', a déclaré Severin Schwan, directeur général de Roche.



' Cette réalisation résonne fortement dans le contexte de notre 125e anniversaire et met en lumière notre héritage et notre engagement continu envers la société', ajoute-t-il.





