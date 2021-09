Roche : Ouvre l'accès à ses outils d'imagerie numérique

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui l'introduction de Roche Digital Pathology Open Environment (soit un environnement ouvert de pathologie numérique) permettant aux développeurs de logiciels d'accéder aux outils d'analyse d'images basés sur l'intelligence artificielle de Roche.



Alors que les outils d'intelligence artificielle proposés pour une utilisation clinique continuent de se développer, les partenaires industriels et de recherche pourront désormais tirer parti de l'environnement ouvert de Roche.



Cet outil permettra notamment des partenariats entre chercheurs et développeurs, un point essentiel pour développer des tests de diagnostic de nouvelle génération.



