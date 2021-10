Roche : Objectif de croissance annuelle révisé en hausse

(CercleFinance.com) - Roche annonce estimer désormais qu'en 2021, son chiffre d'affaires devrait afficher une hausse se situant 'dans la partie moyenne de la plage à un chiffre' (et non plus 'dans la partie basse à moyenne de la plage à un chiffre'), à taux de change constants.



Le bénéfice par titre rapporté aux activités de base devrait progresser globalement au même rythme que les ventes, à taux de change constants. Le groupe de santé helvétique table sur une nouvelle augmentation de son dividende en francs suisses.



A 46,7 milliards de francs suisses, le chiffre d'affaires à neuf mois a augmenté de 6% en données publiées et de 8% à taux de change constants, tiré par une hausse de 39% de la division diagnostics en raison notamment de la forte demande de tests liés au Covid-19.



