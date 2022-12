Roche : Nouvelles données sur le traitement du lymphomes

(CercleFinance.com) - Roche présente de nouvelles données démontrant les avantages potentiels du glofitamab et du Lunsumio en tant qu'options de traitement à durée fixe et prêtes à l'emploi pour le lymphome.



Les données présentées à l'ASH 2022 et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine ont montré que le glofitamab , administré en cure fixe, induisait des réponses précoces et durables chez les personnes atteintes d'un lymphome à grandes cellules B lourdement prétraité.



Les données de suivi sur 27 mois ont montré que Lunsumio continuait d'induire des réponses élevées et durables chez les personnes atteintes d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, 60% d'entre elles ayant obtenu une réponse complète.



'Les nouvelles données sur le glofitamab et le Lunsumio continuent de démontrer des réponses durables et impressionnantes des patients, y compris des rémissions complètes, lorsqu'elles sont administrées pendant une période de temps déterminée. Nous pensons que ces médicaments pourraient potentiellement transformer le traitement et offrir un nouvel espoir aux personnes atteintes de lymphomes ' a déclaré Levi Garraway, MD, Ph.D., directeur médical et directeur de Roche.



