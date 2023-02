Roche : Nouvelles données positives pour Vabysmo

(CercleFinance.com) - Roche annonce de nouvelles données positives issues de deux études mondiales de phase III, BALATON et COMINO, montrant que son Vabysmo avait rapidement amélioré la vision et réduit le liquide rétinien chez les personnes souffrant d'occlusion veineuse rétinienne.



Vabysmo a atteint son critère d'évaluation principal de gains d'acuité visuelle non inférieurs par rapport à l'aflibercept. De plus, davantage de patients sous Vabysmo ont montré une absence de fuite des vaisseaux sanguins dans la rétine, en comparaison à l'aflibercept.



'En cas d'approbation, l'occlusion veineuse rétinienne serait la troisième indication de Vabysmo, en plus de la dégénérescence maculaire néovasculaire ou 'humide' liée à l'âge et de l'oedème maculaire diabétique', souligne Roche.



