Roche : Nouvelles données positives dans la SMA de type 1

(CercleFinance.com) - Roche fait part de nouvelles données positives sur deux ans de la partie 2 de FIREFISH, une étude mondiale de phase 2/3 évaluant Evrysdi chez les nourrissons âgés au recrutement d'un à sept mois souffrant d'atrophie musculaire spinale (SMA) symptomatique de type 1.



Les données ont montré Evrysdi a continué à améliorer la fonction motrice entre les mois 12 et 24, y compris la capacité de s'asseoir sans soutien, ainsi que la survie, d'améliorer la capacité de se nourrir oralement et de réduire le besoin de ventilation permanente.



Elles suggèrent aussi qu'Evrysdi a continué d'améliorer la capacité d'avaler de l'enfant et de réduire les hospitalisations par rapport au cours naturel de la SMA de type 1. La sécurité d'Evrysdi s'est montré conforme à son profil établi.



