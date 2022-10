Roche : Nouvelles données positives dans la SMA

(CercleFinance.com) - Roche fait part de nouvelles données positives sur deux ans issues de l'étude JEWELFISH évaluant son Evrysdi (risdiplam) chez des personnes atteintes d'amyotrophie spinale (SMA) de type 1, 2 ou 3 âgées de six mois à 60 ans au moment de l'inscription.



'Les données ont montré qu'Evrysdi améliorait ou maintenait la fonction motrice et entraînait des augmentations rapides des niveaux de protéines SMN qui se maintenaient après deux ans de traitement', précise le groupe de santé helvétique.



L'étude JEWELFISH a recruté la population de patients la plus large et la plus diversifiée jamais étudiée dans un essai sur la SMA. Ces données seront présentées au 27e congrès de la World Muscle Society (WMS), du 11 au 15 octobre.



