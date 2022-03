Roche : Nouvelles données positives dans la SMA

(CercleFinance.com) - Roche fait part de nouvelles données positives pour Evrysdi (risdiplam) dans l'amyotrophie spinale (SMA), présentées lors de la conférence clinique et scientifique de la Muscular Dystrophy Association (MDA) qui se tient du 13 au 16 mars.



'Les données d'efficacité à long terme de l'étude pivot SUNFISH confirment que les augmentations de la fonction motrice se maintiennent à trois ans, tandis que les événements indésirables ont diminué au cours de la même période', indique le groupe de santé suisse.



Il ajoute que les derniers résultats intermédiaires de l'étude RAINBOWFISH démontrent que la majorité des bébés traités avec Evrysdi pendant au moins 12 mois étaient capables de se tenir debout et de marcher dans les délais typiques des bébés en bonne santé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.