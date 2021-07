Roche : Nouvelles données à présenter dans l'hémophilie A

(CercleFinance.com) - Roche annonce que de nouvelles données de son programme clinique dans l'hémophilie A seront présentées lors du congrès virtuel de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 2021, qui se tiendra du 17 au 21 juillet.



Les données incluront l'analyse finale de l'étude de phase IIIb STASEY sur Hemlibra (emicizumab) et les données mises à jour de l'étude de phase I/II de SPK-8011, une thérapie génique en cours de développement par Spark Therapeutics, filiale de Roche.



'Ces données renforcent la focalisation continue de Roche sur l'amélioration des soins pour les personnes vivant avec l'hémophilie A et fournissent des informations supplémentaires sur le profil d'efficacité et d'innocuité à long terme d'Hemlibra', explique-t-il.



