Roche : Nouvelles configurations pour cobas pro

(CercleFinance.com) - Roche annonce le lancement de huit nouvelles configurations pour les solutions intégrées cobas pro, dans les pays acceptant la marque CE, permettant à l'analyseur d'effectuer jusqu'à 4400 tests par heure, doublant ainsi sa capacité d'essai précédente.



'Cela en fait le choix idéal pour les laboratoires qui recherchent une plus grande flexibilité dans l'augmentation de leur capacité d'essai, de s'adapter à l'évolution de la chimie clinique et des besoins de tests d'immunochimie', souligne le groupe de santé suisse.



'Les exigences croissantes en matière d'essais mettent les laboratoires sous pression pour augmenter leurs volumes d'essais et leur efficacité opérationnelle, avec moins de ressources', poursuit-il.



