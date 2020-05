Roche : Nouvelle responsable de la recherche chez Genentech

(CercleFinance.com) - Roche fait part du départ du groupe, prévu à la fin du mois de juillet, de Michael Varney, le responsable de la recherche et du développement au stade précoce de sa filiale américaine Genentech depuis 2015, et son remplacement alors par Aviv Regev.



Cette dernière est actuellement, entre autres, professeur de biologie au Massachusetts Intitute of Technology et investigatrice du Howard Hughes Medical Institute. Par ses nouvelles fonctions, elle rejoindra le comité exécutif d'entreprise élargi de Roche.



