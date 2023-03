Roche : Nouvelle homologation pour le test Ventana aux USA

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi avoir obtenu de la FDA l'homologation de son test Ventana PD-L1 à titre de diagnostic compagnon pour l'identification des personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules éligibles à Libtayo, l'immunothérapie mise au point par Sanofi et Regeneron.



Dans un communiqué, le laboratoire suisse souligne que cette approbation va permettre aux médecins américains de proposer à leurs patients une médecine plus personnalisée et une prise en charge plus efficace.



'Cette autorisation va aider les médecins à prendre des décisions de traitement plus confiantes en identifiant les individus dont les tumeurs sont susceptibles de répondre favorablement à l'immunothérapie Libtayo', explique le groupe.



Le cancer du poumon reste le cancer le plus mortel dans le monde, avec 2,2 millions d'individus diagnostiqués chaque année, dont 85% sont atteints d'un cancer bronchique dit 'non à petites cellules'.



