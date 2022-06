Roche : Nouvelle approbation en cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Roche annonce l'approbation par Bruxelles de Tecentriq comme traitement adjuvant pour un sous-ensemble de personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade précoce, sa sixième indication dans le cancer du poumon en Europe.



Cette approbation porte sur un traitement, après résection complète et chimiothérapie à base de platine, des adultes atteints de CPNPC à haut risque de récidive dont les tumeurs expriment PD-L1≥50% et qui n'ont pas de mutant EGF R ou de CPNPC ALK-positif.



'Dans l'essai de phase III IMpower010, l'adjuvant Tecentriq a réduit le risque de récidive de la maladie ou de décès de 57% chez les personnes atteintes d'un CPNPC de stade II-III à résection élevée PD-L1, par rapport aux meilleurs soins de soutien', souligne Roche.



