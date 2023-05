Roche : Nouvelle approbation de la FDA pour Vabysmo

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des États-Unis a accepté sa demande supplémentaire de licence biologique (sBLA) pour Vabysmo (faricimab) pour le traitement de l'oedème maculaire faisant suite à une occlusion veineuse rétinienne (OVR).



La sBLA se fonde sur des résultats d'études de phase III qui ont démontré que le traitement par Vabysmo a permis une amélioration précoce et durable de la vision, répondant au critère d'évaluation principal de non-infériorité par rapport à l'aflibercept.



S'il est approuvé, l'OVR serait la troisième indication de Vabysmo en plus de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire ou 'humide' et de l'oedème maculaire diabétique, maladies pour lesquelles il est actuellement approuvé dans 60 pays.



