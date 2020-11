Roche : Nouveau partenariat avec OneOncology

(CercleFinance.com) - Genentech et OneOncology, un cabinet d'oncologie américain indépendant, ont annoncé le premier essai clinique accessible aux patients par le biais du réseau de recherche OneR.



OneR soutient les programmes de recherche dans les cabinets d'oncologie en fournissant des services opérationnels, réglementaires et de recherche pour aider les essais cliniques multicentriques.



Genentech et OneOncology ont également dévoilé un partenariat stratégique pluriannuel pour collaborer à plusieurs essais cliniques, recherches scientifiques et études de données concernant les soins personnalisés pour le cancer.



Les entreprises ont notamment déclaré qu'elles cherchaient à obtenir une évaluation clinique du profilage génomique complet (CGP), dont les études ont montré qu'il était crucial pour déterminer le bon traitement des patients atteints de cancer.



